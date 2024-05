O valor dos contratos de empreitadas de obras públicas aumentou 19% até abril, face ao período homólogo, ultrapassando os 1.000 milhões de euros, anunciou nesta sexta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

De acordo com o barómetro da AICCOPN, nos primeiros quatro meses de 2024, o montante global dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e objeto de reporte no Portal Base, até ao dia 15 de maio, ascendeu a 1.050 milhões de euros, uma subida de 19%, face ao período homólogo temporalmente comparável do ano passado.

A AICCOPN indica que os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos, até abril de 2024, totalizaram 753 milhões de euros, um aumento de mais 18% que o registado no mesmo período do ano passado.

Já os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias situaram-se em 259 milhões de euros, o que traduz um aumento de 37% face ao registado nos primeiros quatro meses de 2023.

A AICCOPN representa atualmente mais de seis mil empresas que integram o setor da construção e áreas de atividade conexas.