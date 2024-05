O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta sexta-feira que o número de eleitores inscritos para votar antecipadamente nas eleições europeias em Portugal cresceu mais de 20% relativamente às legislativas de março.

Em declarações aos jornalistas após participar na distinção do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, como o museu do ano para a Associação Portuguesa de Museologia, o chefe de Estado revelou ter recebido a informação de que “o número de inscritos para voto antecipado subiu significativamente, mais de 20%, relativamente a março”.

“Eram 208 mil e passaram a 250 mil. Tenho ouvido muita gente a dizer que tenciona usar o voto em mobilidade. Isso é bom, a abstenção desceu e março e era uma pena que esta tendência voltasse a inverter-se“, acrescentou.

Questionado pela Lusa sobre o anúncio do lucro de 35 milhões de euros nas Jornadas Mundiais da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar para ver o relatório antes de se pronunciar.

“Ainda não vi o relatório (…) vou observar com cuidado para ver, por um lado, se deu cumprimento à promessa de transparência e, por outro lado, para perceber qual é o resultado final e o destino desse resultado”.

Sobre as críticas do líder do PS, Pedro Nuno Santos, de alegada pressão do chefe de Estado para viabilizar o Orçamento de Estado para 2025, o Presidente da República considerou “naturalíssimo da parte dos líderes partidários, na ponta final da campanha eleitoral, exercerem a sua liberdade política, comentando esses temas, o orçamento, o equilíbrio orçamental, a Europa, a aplicação dos fundos europeus, faz parte da democracia e da política haver esse tipo de intervenção de dirigentes partidários”.

Assinalando que “há mais vida para além das eleições europeias”, Marcelo lembrou o seu exemplo na oposição, quando líder do PSD, face a um governo PS: “Entendemo-nos três vezes com muito mérito de António Guterres, com algum apoio meu, como é natural, mas também muito mérito do Presidente Jorge Sampaio, que teve uma grande paciência e ia insistindo, insistindo, lembrando que era bom para Portugal na Europa”.

Sobre a notícia da saída de 100 colaboradores a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, o chefe de Estado não comentou diretamente, mas admitiu preocupação com o número de estrangeiros por regularizar. “Esse número era já de muito milhares e convém que não fique um numero tal que seja uma bola de neve e demore mais tempo a resolver-se”, disse.