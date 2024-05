O italiano Jannik Sinner, segundo do ranking mundial, qualificou-se nesta sexta-feira para os oitavos de final do torneio de ténis de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao vencer o russo Pavel Kotov, 56.º da hierarquia.

Sinner, sexto cabeça de série do torneio parisiense em terra batida, venceu em três sets, por um triplo 6-4, num embate resolvido em duas horas e 27 minutos.

Nos “oitavos”, o italiano de 22 anos, campeão da edição 2024 do Open da Austrália, primeiro “Grand Slam” do ano, vai defrontar o vencedor do embate entre o austríaco Sebastian Ofner, 45.º jogador mundial, e o francês Corentin Moutet, 79.º.