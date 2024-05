Esta quinta-feira, a Reuters avançou que o TikTok estaria a preparar uma cópia do algoritmo de recomendações apenas para os Estados Unidos, que funcionaria de uma forma independente da aplicação chinesa original, a Douyin. A agência citava fontes com conhecimento dos trabalhos, que teriam começado já no ano passado.

As mesmas fontes referiram que o trabalho poderia demorar mais de um ano e que seriam parte de um plano para mostrar aos legisladores norte-americanos que o negócio nos EUA é independente da China. Neste momento, o TikTok está sob ultimato: ou corta ligações com a casa-mãe, a ByteDance, e a China ou será proibido nos EUA.

Uma das possibilidades para continuidade nos EUA passa pela venda da operação no país, algo que a empresa já garantiu que não pretende fazer.

Através das redes sociais, o TikTok negou a notícia da Reuters, classificando-a como “enganadora e factualmente imprecisa”. “Como dissemos no nosso processo judicial, o ‘desinvestimento qualificado’ exigido pela lei para permitir que a TikTok continue a operar nos Estados Unidos simplesmente não é possível: nem comercialmente, nem tecnologicamente, nem legalmente. E certamente não no prazo de 270 dias exigido pela lei”, é possível ler na publicação. Ou seja, até 19 de janeiro de 2025.

Um porta-voz da Reuters já veio a público dizer que a agência “defende a informação noticiada”.

The Reuters story published today is misleading and factually inaccurate. As we said in our court filing, the 'qualified divestiture' demanded by the Act to allow TikTok to continue operating in the United States is simply not possible: not commercially, not technologically, not…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) May 30, 2024