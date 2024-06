A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Ponta Delgada um homem de 27 anos por suspeita de matar uma tia e tentar matar a avó, revelou este sábado a força policial.

De acordo com a PJ, cuja operação foi assegurada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem foi detido pela presumível prática de dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro na forma tentada.

Os crimes ocorreram na madrugada de sexta-feira, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e foram “cometidos na residência onde o arguido coabitava com as vítimas, uma tia e uma avó, de 51 e 78 anos, respetivamente”, segundo a PJ, que ressalva que o suspeito “agrediu as vítimas com recurso a vários objetos, provocando nestas graves lesões”.

A mulher de 51 anos veio a falecer na manhã deste sábado apesar de ter sido transportada até uma unidade hospitalar. O detido vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.