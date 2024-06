O Presidente cabo-verdiano desloca-se este sábado à Coreia do Sul, onde vai representar o país na cimeira Coreia/África, que decorrer na terça e quarta-feira. José Maria Neves vai intervir no primeiro dia do encontro dedicado ao tema geral “O Futuro que Construímos: Crescimento Partilhado, Sustentabilidade e Solidariedade”.

Em representação de Cabo Verde, o chefe de Estado vai abordar questões de cooperação para o desenvolvimento e crescimento inclusivo, anunciou a Presidência da República, num comunicado divulgado este sábado.

Na quarta-feira, José Maria Neves vai integrar um painel com outros sete homólogos africanos, sobre o tema “Expansão do Comércio e Criação de Emprego”. A agenda do Presidente cabo-verdiano — que viaja acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares – inclui também um encontro com o chefe de Estado coreano, Yoon Suk Yeol.

Os dois países procuram fomentar as relações bilaterais e parcerias nas áreas da economia digital, ensino superior, ciência e inovação, agricultura e economia azul. “São setores em que a Coreia possui já um enorme conhecimento, como ficou vincado na deslocação à cidade da Praia, em setembro de 2023″ de uma comitiva coreana de 30 pessoas, “incluindo representantes de empresas estatais e privadas em vários setores de atividade”, recordou a presidência cabo-verdiana.

“A cimeira Coreia/África 2024 pretende discutir soluções colaborativas” e “solidariedade para o desenvolvimento sustentável, com destaque para a resolução de desafios globais, como as alterações climáticas, a segurança alimentar, a estabilidade de cadeias de abastecimento e a segurança sanitária”, concluiu.