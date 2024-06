O porta-voz do Livre, Rui Tavares, rejeitou este sábado qualquer tensão com o cabeça de lista do partido nestas eleições europeias, Francisco Paupério. No Porto, Rui Tavares recusou também a ideia de que está ausente da campanha do Livre, lembrando que esteve envolvido na “ajuda de preparação de debates e a fazer cartazes”. Diz ainda que esteve presente no “lançamento da candidatura”.

Francisco Paupério já tinha desvalorizado o tema, afirmando que não se sentia abandonado e que o partido estava unido. Essas dúvidas foram este sábado novamente afastadas pelo próprio Rui Tavares, depois de lamentar que a comunicação social não o tivesse procurado para esclarecer as razões da sua ausência na campanha.

“Oiço dizer há tantos anos ‘Porquê o Rui Tavares? Sempre o Rui Tavares?’ e depois, nos dias em que não estou, é ‘Onde está o Rui Tavares? Que falta faz o Rui Tavares’. “Nós estamos muito bem representados, temos muitos homens e mulheres para nos representar”, garantiu.

De igual forma, Rui Tavares explicou que o partido tem “dois porta-vozes” e que Isabel Mendes Lopes, outra das líderes do partido, esteve no “primeiro comício”, enquanto Rui Tavares marcou presença no segundo, algo que ficou decidido na “agenda da campanha”.

“Tenho toda a confiança em Francisco Paupério”, declarou Rui Tavares, dizendo que, em outros partidos, os seus líderes estão presentes, porque se calhar não “confiam” nos seus cabeças de listas. Exemplificando com a Aliança Democrática, o porta-voz do Livre não se surpreenderia se Luís Montenegro corrigisse Sebastião Bugalho em temáticas europeias.

“Se calhar, as outras lideranças dos partidos podem não ter a mesma confiança porque escolheram os candidatos um bocadinho de improviso, não passaram pelo mesmo processo de debate que existiu no Livre”, afirmou o membro do Livre.

Para Rui Tavares, Francisco Paupério conhece bem a realidade europeia e tem a confiança de que o cabeça de lista não vai cometer nenhum “disparate”. O cabeça de lista está, na opinião do porta-voz, a fazer um “excelente trabalho”.

Adicionalmente, o porta-voz do Livre aproveitou por deixar críticas aos outros partidos. “Dizem ‘vais para a Europa’. É um absurdo. Os eurodeputados do Livre estão na Europa. Continuam na Europa depois de eleitos.”

Contrariamente a outros partidos, Rui Tavares recordou que o Livre sempre se interessou pelas eleições europeias. Por exemplo, o porta-voz recordou que o partido sempre fez um “programa” para as europeias, em vez de um “manifesto eleitoral”.

Migrações? Montenegro “está a ir atrás do discurso a extrema-direita”

Rui Tavares aproveitou ainda para acusar o primeiro-ministro de “ir atrás do discurso da extrema-direita”, criticando a intenção do Governo de apertar as regras no âmbito do Plano de Ação para as Migrações, que será apresentado na segunda-feira.

“Creio que Luís Montenegro está a ir atrás do discurso de extrema-direita. Portugal é um país que precisa de imigração e que tem obrigação de ter humanidade, solidariedade e capacidade de pensar no plano europeu também na ótica das migrações”, afirmou.

Em reação ao novo plano do Governo para as migrações, que será apresentado na segunda-feira, Rui Tavares pediu que os líderes europeus “não falhem o teste da humanidade, da solidariedade e da decência” e deixou críticas, em particular, ao chefe do executivo.

“E já agora, não falhar o teste do futuro de Portugal, que é termos gente capaz de desempenhar as mais variadas funções numa economia que se quer mais especializada e mais sofisticada. Não vamos chegar lá com um primeiro-ministro a ir a correr atrás do que quer que a extrema-direita invente de dia para dia”, acrescentou.

A propósito do plano de ação, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adiantou, em entrevista ao Diário de Notícias e TSF publicada este sábado, que contempla uma estratégia para atrair quadros qualificados e um tratamento diferenciado para os lusófonos, mas também regras mais apertadas.