Os cintos de segurança salvam vidas, daí que os reguladores obriguem que os veículos estejam equipados com sistemas de aviso para condutores e passageiros mais “esquecidos”. A Tesla descobriu que 125.227 unidades dos seus Model 3, Y, S e X montavam avisadores que, em determinadas condições, não avisavam a falha na utilização do cinto de segurança.

Os veículos envolvidos neste recall, ou chamada à oficina, incluem os quatro modelos da marca que foram produzidos entre 2012 e 2024. Isto abrange Model X (fabricados entre 2016 e 2024), Model S (2012 a 2024), Model 3 (2017 a 2023) e Model Y (2020 a 2023). Apesar de não serem conhecidos acidentes ou ferimentos devido a esta deficiência, a Tesla tomou conhecimento da avaria através de 12 reclamações de clientes e através da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a entidade norte-americana responsável por garantir a segurança proporcionada pelos veículos aos seus utilizadores.

De acordo com a NHTSA, a avaria tem origem no sensor que detecta a presença de um ser humano no banco, sendo accionado pelo peso da pessoa. Sempre que o sistema do veículo detecta, em qualquer um dos bancos, a presença de um ocupante a bordo que não tem o cinto posto, emite um aviso visual e acústico que varia consoante o mercado. E o avisador chega a ser tão incómodo que torna difícil o prolongar do incumprimento, sendo exactamente este o objectivo, destinado a incrementar a segurança em caso de acidente. Sucede que nestes mais de 100 mil veículos, o avisador nem sempre avisa quando deveria.

O sistema avisador dos cintos de segurança da Tesla é similar ao utilizado pelos restantes construtores, mas este fabricante tem a vantagem de conseguir resolver esta deficiência sem qualquer incómodo para os seus clientes, residindo aqui a boa notícia para os condutores da marca. A Tesla vai enviar over-the-air para os veículos envolvidos um novo software, que reprograma o sensor e o seu funcionamento. Não foi divulgado o número de veículos com o sensor defeituoso comercializados na Europa e, especificamente, em Portugal.