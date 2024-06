Em atualização

Um prédio de habitação com vários apartamentos desabou em Istambul este domingo. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, segundo avança a CNN Turquia.

Sete pessoas foram inicialmente retiradas dos escombros, duas delas feridas com gravidade. As equipas de resgate continuaram a tentar retirar as pessoas que permaneceram soterradas, noticiou a Associated Press, de acordo com informação do governador de Istambul, Davut Gul, em visita ao local.

Segundo a agência de notícias o prédio de cinco andares fica localizado em Kucukcekmece, no lado europeu da capital da Turquia. O edifício teria 35 anos e o colapso ocorreu pelas 8h40 (hora local, mais duas horas do que em Lisboa). As causas ainda não são conhecidas.