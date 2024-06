Que Benfica e Nun’Álvares iriam chegar à final, não existiam grandes dúvidas. Que as encarnadas partiam com ligeiro favoritismo diante do conjunto de Fafe, também não. Ainda assim, e olhando para aquilo que se tinha passado nas últimas temporadas, era provável que a decisão tivesse pelo menos quatro encontros. Não foi necessário. E, já este domingo, o conjunto da Luz venceu o jogo 3 e sagrou-se heptacampeão de futsal feminino, numa hegemonia completa da modalidade que começou ainda na época de 2016/17.

Depois da vitória a abrir por 3-0 e do triunfo em Fafe por 1-0 após prolongamento, o conjunto orientado por Alexandre Pinto podia fechar a final no Pavilhão da Luz e não facilitou. Depois da vantagem pela margem mínima ao intervalo com golo de Inês Matos, o Nun’Álvares ainda conseguiu empatar no início do segundo tempo mas Sara Ferreira e Janice Silva colocaram o Benfica na frente por 3-1 antes do bis de Pisko pela equipa visitante e o 4-2 final de novo por Sara Ferreira, a selar o triunfo no penúltimo minuto.

Além do Campeonato, o Benfica já tinha conquistado a Taça de Portugal depois de golear o surpreendente Torrense por 8-0 e também a Supertaça, diante do mesmo Nun’Álvares (4-2). Assim, falhou apenas a Taça da Liga no plano nacional, com uma derrota no desempate por grandes penalidades frente ao Novasemente (0-0, 2-4). As encarnadas venceram também a Liga dos Campeões, uma prova que por agora continua sem ser oficial, derrotando as italianas do Bitonto na final também no desempate por penáltis (1-1, 5-4).

Nas últimas oito temporadas (que na prática foram sete, tendo em conta que a época de 2019/20 acabou por ser interrompida a meio pela pandemia da Covid-19), o Benfica conquistou sete Campeonatos Nacionais, seis Taças de Portugal num total de oito que tem no currículo, duas Taças da Liga em quatro edições e mais sete Supertaças num total de oito que ganhou também desde a época de 2013/14.

