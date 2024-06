Uma missão do Vaticano encontra-se em Díli, Timor-Leste, para reuniões com o Governo e inspeções aos locais envolvidos na visita do Papa Francisco ao país, em setembro, disse este domingo o representante do Vaticano em Díli, Marco Sprizz.

“Vieram 16 pessoas, incluindo protocolo, segurança, ‘media’ e tudo o que concerne à visita do Papa Francisco. A partir de amanhã [segunda-feira] começamos as reuniões e inspeções em todos os lugares envolvidos na visita”, afirmou o Marco Sprizz.

O representante do Vaticano em Timor-Leste falava aos jornalistas na Presidência timorense após um encontro entre o Presidente José Ramos-Horta e a delegação do Vaticano, que chegou sábado a Díli e vai permanecer no país até quarta-feira.

“Tudo está a correr muito bem, estamos muito gratos pelo grande esforço que o Governo está a fazer. Percebemos o grande entusiasmo das pessoas, dos fiéis, e queremos corresponder ao entusiasmo para que todos tenham as condições viáveis e boas para estarem presentes em Díli para receber o Santo Padre que vem para o povo de Timor”, salientou Marco Sprizzi.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Governo de Timor-Leste autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco a Timor-Leste.

O Vaticano anunciou em abril que o Papa Francisco realiza uma visita a Timor-Leste a 09,10 e 11 de setembro sob o lema “Que a tua fé seja a tua cultura”.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.