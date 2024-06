A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) pediu esta segunda-feira ao Governo que cumpra os seus compromissos, fazendo regressar as direções regionais da agricultura, garantindo que, sem estas, não é possível implementar a Política Agrícola Comum (PAC).

“A CAP compreende que o Governo não pode fazer tudo em 30 ou 60 dias, mas agora é chegada a altura de o Governo cumprir as suas promessas eleitorais […]. Estamos a menos de uma semana das eleições europeias, relembramos que há uma política europeia — a Política Agrícola Comum — que não é possível ser aplicada, em qualquer país, sem um Ministério da Agricultura forte […], com braços no terreno — as direções regionais”, defendeu o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura, em declarações à Lusa.

Na anterior legislatura, o governo (PS) decidiu passar as competências das direções regionais de agricultura para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), decisão que foi contestada pelo setor.

Para a confederação, as direções regionais têm de regressar o mais rapidamente possível, uma vez que existem aspetos práticos da apresentação de candidaturas dos agricultores que têm de ser resolvidos nas próximas semanas.

Conforme sublinhou, tal não será possível se o Ministério da Agricultura não tiver autoridade sobre quem está no terreno, o que pode voltar a gerar atrasos na entrega de ajudas ao setor.

“O Governo tem vindo a dizer que a agricultura tem uma importância estratégica. Damos as boas vindas a este discurso, mas é preciso traduzi-lo na prática“, assinalou Álvaro Mendonça e Moura.

Questionado sobre a possibilidade de os agricultores voltarem a sair à rua, caso não tenham respostas do executivo, o líder da CAP garantiu que “tudo está na mão do decisor político, que tem todos os instrumentos para resolver estas questões”.

A Lusa contactou o Ministério da Agricultura, mas não obteve resposta.