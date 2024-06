Foi um teste, apenas um teste mas mais do que um teste em alguns momentos. No bom, porque depois do eclipse na Eslovénia em termos ofensivos a equipa voltou a criar oportunidades e a marcar muitos golos. No mau, porque num lapso de cinco minutos daqueles que muitas vezes custam mesmo provas aos principais conjuntos europeus a Finlândia bisou por Pukki e criou incerteza num encontro que não teve história. No final, Portugal regressou aos triunfos por 4-2, com essa nuance de que pela terceira partida consecutiva a Seleção saiu com dois golos sofridos depois de dez jogos de qualificação com… dois golos consentidos.

Entre os principais destaques, exibições de João Palhinha, João Neves e Vitinha à parte, Bruno Fernandes entrou ao intervalo para se assumir como grande figura com um bis que possibilitou ao médio do Manchester United entrar no top 10 dos melhores marcadores de sempre da Seleção igualando Simão Sabrosa e Nené (22). Com isso, o número 8 passou também a contar com oito golos e nove assistências na era Roberto Martínez, o que significa que tem 37% de intervenção direta nos 46 golos feitos nos últimos 13 jogos.

Ainda assim, Francisco Conceição acabou por terminar os 90 minutos (completo) como MVP. No início o ala do FC Porto até teve alguns assobios ao ser anunciado nos altifalantes de Alvalade mas, no final, conquistara os adeptos nacionais pela intervenção direta que teve no resultado numa semana que não foi fácil em termos indiretos, por toda a polémica criada na rescisão por mútuo acordo do treinador e pai, Sérgio Conceição. E com uma curiosidade, recuperada pelos dados do Playmakerstats: além de ser o quinto mais novo a fazer duas assistências no mesmo jogo depois de Cristiano Ronaldo, Hugo Viana, Pedro Neto e Gelson Martins, foi o primeiro a fazer dois passes para golo na estreia no onze depois de Capucho em 2000, no terceiro e último encontro dos grupos da fase final frente à Alemanha, para remates certeiros de… Sérgio Conceição.

“O Francisco teve um jogo muito bom, é muito elétrico e vivo. Ele reage muito rápido, está muitas das vezes bem posicionado, dá para ver que foi treinado pelo pai e tem o pai em casa, que é uma pessoa que liga muito a esses pormenores. Dá coisas diferentes à equipa para que depois num todo sejamos mais completos”, referiu Bruno Fernandes na flash interview da RTP3. “Jogadores mais jovens? Têm vindo a demonstrar na Liga portuguesa que têm um nível altíssimo e que merecem estar neste espaço. Podem trazer coisas diferentes à equipa e mostraram hoje, tiveram um jogo de alto nível o Francisco Conceição e o João Neves”, disse depois na zona de entrevistas rápidas da SportTV sobre o jovem extremo do FC Porto.

“João Neves e Francisco Conceição podem trazer energia, um orgulho de estar na Seleção. O João Neves é um jogador que tem uma capacidade técnica superlativa e o Chico um jogador muito vertical que utiliza muito bem o 1×1. O papel do Rúben Dias como capitão foi excelente. Acho que também vimos o melhor Vitinha na Seleção, depois de uma época espetacular na Liga dos Campeões. Acho que todos demonstraram o porquê de estarem na Seleção. Fiquei satisfeito. Foi um jogo de preparação perfeito”, disse de seguida o selecionador Roberto Martínez na flash, antes de abordar de novo o ala na conferência.

“O Chico mostrou o porquê de estar na Seleção. É um jogador diferente, é um jogador vertical, tem uma capacidade de 1×1, consegue penetrar de forma constante, o que é importante para uma equipa como nós, que tem a posse e um bom controlo do jogo. Dá-nos muito. Em relação ao que se tem passado, todos os jogadores têm as suas questões pessoais mas são profissionais e acho que o Chico começou de início porque esteve muito bem nos treinos e preparado em termos emocionais. É um orgulho estar na Seleção, é um orgulho preparar o Europeu e vi um Chico muito focado e tranquilo”, destacou.