O cabeça de lista do Livre às eleições europeias acusou esta terça-feira o Governo de eleitoralismo, questionando o momento da apresentação do novo plano para as migrações que Francisco Paupério defende que deveria ter sido discutido no parlamento.

“Não acreditamos que o próprio governo confie muito neste projeto e, pelo timing e pelas discussões que tivemos nos debates nestas eleições europeias, parece mais um plano eleitoralista do que para cumprir”, afirmou Francisco Paupério.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à associação Amato Lusitano, em Castelo Branco, o cabeça de lista do Livre às eleições de 9 de junho foi questionado sobre o novo plano e sobre a rápida promulgação da alteração da lei de estrangeiros que acaba com o regime de exceção que permitia aos imigrantes regularizarem-se em Portugal, através da figura jurídica de manifestações de interesse.

“O que incomodou foi a maneira eleitoralista como foi lançado”, disse Francisco Paupério, que evitou comentar a decisão do Presidente da República, apontando antes o dedo ao executivo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Presidente fará o que acha que fará sentido neste momento. Não considero que tenha sido uma entrada em campanha, o plano foi apresentado pela Aliança Democrática”, acrescentou o candidato, que recorda que o problema “não apareceu agora” e que o atual governo, bem como o anterior, não teve capacidade de resolver.

Francisco Paupério já tinha criticado a intenção anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, de apertar as regras de entrada de imigrantes no país e voltou esta terça-feira a acusar o executivo de “cooptação do discurso de extrema-direita”.

“Da parte do Livre, o que nós queremos é a humanização destas pessoas”, defendeu.Por outro lado, o candidato considerou que o novo plano deveria ter passado pela Assembleia da República, “até pela condição deste governo minoritário”.

Livre defende mais apoio europeu para integração de grupos vulneráveis

Em Castelo Branco especificamente para conhecer aquilo que considerou ser um bom exemplo de integração de grupos vulneráveis, Francisco Paupério defendeu mais fundos europeus para projetos semelhantes.

Fundada em 1998, há mais de 25 anos que a associação Amato Lusitano se dedica ao apoio e integração de grupos vulneráveis, como imigrantes, vitimas de violência doméstica e crianças provenientes de contextos desfavorecidos.

Os projetos ali desenvolvidos são maioritariamente financiados por fundos europeus, um exemplo a seguir, elogiou Francisco Paupério, considerando que deve ser replicado.

“O que pedimos é que haja mais fundos, para que haja mais projetos destes, não só em Castelo Branco, não só na Marinha das Ondas, mas que seja extensível a todos os municípios em Portugal, defendeu o “número um” do Livre às eleições de 9 de junho, recordando um outro projeto que visitou durante a campanha, numa freguesia da Figueira da Foz.

Com o esforço de 36 técnicos, a associação Amato Lusitano serve muitas vezes como ponte para os milhares de imigrantes no concelho, assegura apoio às vítimas de violência doméstica, incluindo através do centro de acolhimento de emergência, e é quase segunda casa para dezenas de crianças e jovens do concelho.

Nas traseiras do edifício, Francisco Paupério encontrou algumas dessas crianças. À sombra da oliveira, foi montada uma pequena piscina onde alguns se refrescavam e lá dentro, na sala do projeto “Nós com os outros”, outros tantos conversavam ou jogavam às damas.

“Temos atividades artísticas, de multimédia, trabalhamos muito a parte do desporto e de aquisição de competências de cidadania. No fundo, tentamos muni-los de competências que sejam fundamentais para o futuro e para o desenvolvimento deles”, explicava Daniela Esteves, uma das técnicas que acompanha aqueles jovens diariamente.

Na intervenção junto das vitimas, outra das técnicas relatou cada vez mais pedidos de ajuda e falou em “números gritantes”, mas assegurou que a associação consegue responder e até elogiou uma das conquistas do Livre na anterior legislatura: o subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica.

“Uma coisa que me tocou foi perceber que uma medida nossa aprovada na anterior legislatura já tem uma aplicação muito concreta. Ver o trabalho parlamentar do Livre, na altura com um deputado único, perceber que esse trabalho já está a ter um impacto real e muito concreto na vida das vítimas de violência doméstica orgulha-nos muito”, sublinhou o recém-eleito deputado Jorge Pinto, que acompanhou esta terça-feira Francisco Paupério no nono dia de campanha.

Em Castelo Branco, Jorge Pinto sublinhou também o compromisso de o partido reforçar a sua presença no interior do país, uma promessa que também o “número um” tem vindo a assumir e esta terça-feira, quando se despediu, Francisco Paupério assegurou: “Queremos voltar aqui depois de dia 09”.