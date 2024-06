"Risco orçamental", "retrocessos" e "ocupação do Estado". Alexandra Leitão e Santos Silva entram na campanha para disparar contra Governo

O ataque ao Governo reentrou em força na campanha do PS para as eleições europeias. No arranque da derradeira semana antes de os partidos irem a votos, Marta Temido contou com Alexandra Leitão e Augusto Santos Silva, dois reforços de peso, para atacarem o Executivo em várias frentes e deixarem as mais variadas acusações, de irresponsabilidade orçamental à “ocupação partidária do Estado”, contra a AD. No ar ficou a nacionalização destas europeias, por ocorrerem “num momento muito importante da vida nacional” (Leitão dixit).

Num comício noturno em Santarém, o ex-Presidente da Assembleia da República começou por explicar que daria cinco razões para que o voto no PS nestas europeias seja a opção “mais natural do mundo”. As primeiras passavam pelo caráter europeísta do partido e pelos contributos que os seus líderes deram para a construção do projeto europeu e das “receitas” que aplica em tempos de crise, puxando pelos méritos de Mário Soares e António Costa. Pareceu, de resto, deixar uma sugestão sobre o futuro político deste último, ao deixar votos de que os portugueses ganhem protagonismo na sua família política europeia nestas eleições — “porque continuamos a precisar dos melhores socialistas portugueses para responsabilidades de liderança”.

Depois, passou a atacar a extrema-direita — uma “sombra” que “ameaça” os valores mais importantes da UE — e com isso fazer a ponte para a direita tradicional que faz pontes com ela: “Só há uma garantia contra o avanço da extrema-direita na Europa, e chama-se voto nos socialistas”. E, após fazer elogios à lista “experiente” do PS e de lançar farpas contra a AD aproveitando citações antigas de Sebastião Bugalho — “não apresentamos pessoas que há poucos anos diziam que o pior inimigo da Europa é a UE” –, passou ao ataque contra o Governo.

Neste ponto, os ataques foram em toda a linha: desde logo, referiu-se à queda da administração da Aicep e às demissões e nomeações dos últimos meses em entidades públicas para defender que está a haver uma “ocupação partidária do Estado”, e sem “medo das palavras”, uma prova de “partidarite pura” e “desprezo pelo mínimo respeito devido à administração pública”. O Governo tem-se defendido com o número superior de nomeações feitas pelo primeiro Executivo liderado por Costa e garantido que até tem sido “comedido”.