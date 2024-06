O Rock à Moda do Porto regressa em outubro à cidade Invicta, para celebrar “a vivacidade do rock que se faz a Norte”, com um cartaz que inclui Blind Zero, Sérgio Godinho e Zen, foi nesta terça-feira anunciado.

A terceira edição está marcada para os dias 25 e 26 de outubro, no Pavilhão Rosa Mota — Super Bock Arena, de acordo com a promotora Vibes & Beats, num comunicado nesta terça-feira divulgado.

“Refletindo o orgulho na pronúncia do norte e o punhado de histórias de bandas de rock que resistiram ao passar dos tempos e, ainda nesta terça-feira, palpitam no coração de um país inteiro, o projeto regressa, mais uma vez, com um cartaz de luxo”, lê-se no comunicado.

No primeiro dia, 25 de outubro, atuam os Blind Zero, Sérgio Godinho e os Plaza. Os Zen, os Turbojunkie e os Ecos da Cave são as bandas confirmadas no segundo dia, 26 de outubro.

Na segunda edição do Rock à Moda do Porto, em outubro do ano passado, atuaram Trabalhadores do Comércio, Jafumega, Pedro Abrunhosa, Taxi, Clã e Mão Morta.

Os bilhetes para o 3.º Rock à Moda do Porto já estão à venda.

Até ao dia 18 de junho, o passe para o festival custa 40 euros e o bilhete de um dia para plateia em pé, 25 euros. Depois disso, aumentam para os 49 e os 29 euros, respetivamente.

Os bilhetes de um dia para o balcão 1, o balcão 2 e mobilidade reduzida custam 35 euros, 25 euros e 20 euros, respetivamente, não havendo alteração de valores nestes casos.