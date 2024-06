Os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão deixar de poder aceder a informação atualizada sobre quais vão urgências vão estar abertas e quais vão estar encerradas por falta de capacidade de resposta, um serviço usado sobretudo na obstetrícia. Segundo o jornal Expresso, já a partir deste mês de junho vai deixar de ser divulgada informação pública, trimestral, e só através do SNS24 será possível obter tal informação.

“Consideramos que a publicação e necessidade de consulta pelos utentes de mapas estáticos não constitui a melhor resposta e situações de urgência“, afirmou ao Expresso fonte oficial do Ministério da Saúde. A mesma fonte acrescentou que “todas as escalas das urgências hospitalares estão carregadas no sistema do SNS24, que consulta e coordena em tempo real as disponibilidades que existem. Paralelamente, o Ministério da Saúde tem no terreno membros da task force em contacto permanente com os hospitais do SNS”.

Começou no sábado a funcionar a nova orgânica do planeamento das urgências com uma “nova linha” dedicada às grávidas, em que as mulheres contactam o serviço telefónico SNS24 e este redireciona-as para um atendimento obstétrico. O gabinete da ministra Ana Paula Martins diz que “os cerca de 1600 enfermeiros são, para já, suficientes para dar resposta à linha SNS Grávida”. “São mais de 1600 os enfermeiros que asseguram o SNS24. Se se verificar que são necessários mais, haverá ajustamentos.