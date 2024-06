O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, inicia nesta terça-feira uma visita oficial à China acompanhado de uma comitiva de 200 empresários do país sul-americano.

Segundo informações divulgadas pelo governo brasileiro, a visita da comitiva a Pequim é outra demonstração de “relevância ao importante aliado chinês” e tem a ambição de reforçar a cooperação comercial bilateral.

Em abril do ano passado o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou uma visita oficial à China para marcar o início de seu terceiro mandato.

A segunda comitiva do governo sul-americano a visitar Pequim, liderada por Alckmin e o ministro da Casa Civil brasileiro, Rui Costa, deve tratar da inclusão do Brasil no acordo Cinturão e Rota, que será tema de debates no VII encontro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), presidida pelos vice-presidentes dos dois países, a decorrer na quarta e na quinta-feira.

Durante a visita oficial da comitiva brasileira à China, que decorre até sábado, também deverão ser assinados acordos bilaterais no plano consular, agrícola, de investimentos e de combate às alterações climáticas.

Os 200 empresários brasileiros terão como missão principal o reforço comercial nas áreas da agricultura, indústria, finanças, transição energética e mercados capitais.

Em 2023, a China confirmou-se como o maior parceiro comercial do Brasil e como principal destino das exportações brasileiras, que cresceram 16,5% e atingiram 105,75 mil milhões de dólares (96,55 mil milhões de euros), quase um terço de todas as exportações do país sul-americano.

O excedente comercial do Brasil com a China atingiu 51,83 mil milhões de dólares (47,32 mil milhões de euros).

Este ano assinalam-se os 50 anos das relações bilaterais do Brasil com a China.

Segundo informações divulgadas pelo governo brasileiro, o Presidente da China, Xi Jinping, poderá viajar ao Brasil este ano para uma visita de Estado. A data da viagem ainda não foi oficialmente confirmada, mas os “media” locais informam que será provavelmente nas vésperas da Cimeira do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro.

Brasil e China integram o grupo de países de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, índia, China, África do Sul).