A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta segunda-feira a “eleição histórica” da primeira mulher Presidente do México, Claudia Sheinbaum, que venceu as eleições presidenciais de domingo.

“Parabéns, Claudia Sheinbaum, pela sua eleição histórica como a primeira mulher Presidente do México”, escreveu Ursula von der Leyen, em nome da União Europeia (UE), numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Congratulations, @Claudiashein, on your historic election as the first female President of Mexico.

Mexico and the EU share deep historical, economic and cultural ties.

I look forward to strengthening our bilateral relations under your leadership.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2024