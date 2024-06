Jim Henson: pode um tipo porreiro ser tão genial?

É uma resposta comum aos típicos inquéritos de verão. À pergunta “o que gostaria que estivesse escrito na sua lápide?”, a reação costuma ser “que fui um tipo porreiro”. O documentário Jim Henson: O Homem das Ideias, recentemente estreado na Disney Plus, é assumidamente sobre isso: um tipo porreiro, que calha a ter sido um artista sem par, um pioneiro e um inovador. Não se procure sangue nesta obra assinada pelo realizador Ron Howard (o mesmo de Apollo 13, Grinch, Mente Brilhante e o documentário de 2016 The Beatles: Eight Days a Week). Jim Henson não foi polémico, não fez inimigos mortais e está fora do espectro do cancelamento. O interesse deste filme documental é mesmo o de nos deixarmos ficar esmagados com uma daquelas genialidades e capacidades de trabalho mais raras que um meteorito a sobrevoar Castro Daire.

Esteticamente irrepreensível (no imaginário, som, grafismo, atmosfera), Jim Henson: O Homem das Ideias é claramente uma obra levada a cabo por um fã. Tendo como base entrevistas com familiares e antigos colegas de trabalho — com especial destaque para o seu braço direito, Frank Oz, conhecido também por ser a voz e o manipulador de Yoda da Guerra das Estrelas — , todos são unânimes na descrição de um homem com um grande sentido de propósito, num viciado em trabalho de um grau obsessivo.

[o trailer de “Jim Henson: O Homem das Ideias”:]

A grande luta interna de Henson foi sempre a mesma, a de harmonizar a vertigem da arte com a necessidade de fazer dinheiro, muitas vezes para o reinvestir em projetos que verdadeiramente o estimulavam. Aliás, Henson nem queria fazer a popular instituição Rua Sésamo, porque apesar de sempre ter realizado projetos com fantoches, nunca quis trabalhar para crianças. Na altura em que surge a oportunidade de fazer o programa pré-escolar, o criador queria mesmo era fazer uma discoteca com projeções futuristas chamada Cyclia. Porém, quando dizia que “sim” a uma tarefa, ia sempre numa abordagem de excelência e inovação, algo que aqui se comprovou no fofíssimo Poupas, que escondia um tipo de manipulação de bonecos até então tecnicamente impossível.

O grande amor da vida de Jim Henson foram mesmos os Muppets. O sucesso da Rua Sésamo levou-o a recuperar a ideia antiga de um programa de variedades para um público adulto com “puppets”, mas teve muita dificuldade em convencer os estúdios, que achavam sempre que só resultaria enquanto conteúdo para crianças. Por isso, chamou-lhe a dada altura Sex And Violence With The Muppets, para marcar a diferença. A oportunidade só veio através de um estúdio inglês, permitindo assim recuperar uma das primeiras personagens de Henson, que desde cedo acabou por ser uma espécie de alter-ego: Kermit, um sapo de felpa que os portugueses conhecem como Cocas e que foi feito com uma bola de ping pong e um antigo casaco da mãe.