O cabeça de lista do Livre às europeias considerou esta quarta-feira urgente o encerramento do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas sublinhou que a nova construção deve respeitar a preservação da natureza e que a União Europeia terá um olhar fiscalizador.

Num passeio junto ao estuário do Tejo, em Alcochete, Francisco Paupério encontrou-se precisamente no meio das localizações do futuro aeroporto de Lisboa e da futura terceira ponte.

Acompanhado de Flávio Oliveira, biólogo e apoiante do Livre, o candidato ao Parlamento Europeu partilhou as preocupações com a preservação da natureza naquela zona e o desenvolvimento sustentável, prioridades que considerou não poderem ser descuradas face à urgência de um novo aeroporto.

A União Europeia, assegurou Francisco Paupério, terá um olhar fiscalizador. Se for eleito eurodeputado, Paupério promete estar atento a esse papel, mas diz que também a nível nacional há um trabalho pela frente. “O papel do Livre também vai ser esse, de fiscalização. Não do ponto de vista técnico da construção, mas sim se realmente temos infraestruturas necessárias e apoio do desenvolvimento da região, algo que não consideramos ainda não estar acautelado, até pela construção da terceira ponte, que nós gostávamos que fosse de ferrovia e não outra rodoviária”, explicou.

Ao lado, o deputado Paulo Muacho concordou que será um trabalho conjunto, em Bruxelas e na Assembleia da República. “Pegando naquelas que serão as recomendações dos técnicos relativamente à melhor forma de preservarmos esta biodiversidade, (temos que) garantir que essas recomendações estão a ser aplicadas pelo poder político, por quem está a construir as infraestruturas. É um trabalho de fiscalização que faremos em conjunto, a vários níveis”, sublinhou.

No Parlamento Europeu, o Livre partilha a família política com o PAN, o único partido crítico dos planos do Governo para a construção do novo aeroporto, mas Francisco Paupério não vê qualquer incongruência na posição do seu partido, insistindo que o encerramento do Aeroporto Humberto Delgado é o mais urgente.

“Para nós, só há justiça ambiental quando há justiça social e este caso do aeroporto é um caso de justiça social“, sublinhou o candidato do Livre.

Por outro lado, depositou a sua confiança no trabalho da comissão técnica independente e defendeu que deveria servir de exemplo para futuras decisões. “A comissão técnica e científica considerou este o melhor local e nós consideramos que é um bom pronuncio daquilo que deveriam ser as decisões estratégicas tomadas pelo país. Usar comissões independentes, técnicas e cientificas, e depois concretizar da melhor forma essa decisão”.