A cabeça de lista da Nova Direita, Ossanda Líber, percorreu esta quarta-feira a feira dos Carvalhos e prometeu aos comerciantes que se for eleita para o Parlamento Europeu vai lutar pela soberania e qualidade dos produtos agrícolas nacionais.

Na feira dos Carvalhos, no concelho de Vila Nova de Gaia, a cabeça de lista da Nova Direita às eleições europeias entregou panfletos, apelou ao voto e fez algumas promessas.

“Nós queremos falar sobre a soberania dos nossos produtos na Europa“, assegurou Ossanda Líber a uma comerciante, que partilhava consigo a dificuldade em atrair clientela e fazer face à concorrência dos hipermercados. “Votamos na direita ou na esquerda, só queremos que nos protejam. Não prometam, façam”, instou a mulher, que há 55 anos é feirante nos Carvalhos.

Dos legumes aos utensílios de cozinha, passando pelas frutas, os baldes de esfregonas, os tachos, as facas e os animais, a cabeça de lista do Nova Direita apelou à mobilização nas urnas no domingo. Aos jornalistas, Ossanda Líber disse que uma das principais bandeiras do partido é a soberania alimentar, propondo a revisão do Pacto Agrícola Comum a favor dos agricultores nacionais.

Os produtores nacionais têm imensa dificuldade em acompanhar toda esta concorrência desleal que vem de produtos fora da Europa e que chegam sem as mesmas condições sanitárias, exigências ecológicas e a preços mais baratos”, observou.

Para combater esse problema, Ossanda Líber afirmou que, se for eleita para o Parlamento Europeu, vai lutar para que “os subsídios que vêm da Europa tenham em conta o esforço financeiro feito pelos agricultores”. “Queremos que se criem canais de absorção do que é feito em Portugal para dinamizar a nossa agricultura e manter o bem-estar das famílias agrícolas e a saúde dos portugueses”, defendeu.

Questionada sobre a dependência de Portugal dos fundos europeus, Ossanda Líber considerou que “receber dinheiro gratuito tem um preço a pagar”. “O custo começa a ser demasiado pesado para nós na medida em que de facto já ninguém acredita na prosperidade do país sem os fundos europeus”, observou, defendendo a União Europeia “deve servir para nos fortalecer e não para enfraquecer”.

A dois dias de terminar a campanha eleitoral, Ossanda Líber fez um balanço positivo do trabalho desenvolvido pelo Nova Direita.

“Tudo o que vier para nós no domingo é uma vitória. Todas as pessoas que no domingo deixarem de estar na praia para votar Nova Direita para nós é uma dádiva, alegria e sinal de que o nosso programa chegou às pessoas”, acrescentou.