Esta quarta-feira viramos atenções para as eleições europeias. Será que o destino de António Costa passa pelo Parlamento Europeu? A Europa pode tomar decisões em temas como o aborto ou as políticas de habitação? Que importância tem afinal um voto dos deputados europeus sobre taxas de juro na zona euro? Na campanha das europeias cada vez que discursam líderes nacionais parece que se está a disputar uma espécie de segunda volta das eleições legislativas, pois quase só falam de política doméstica, mas será que mesmo quando os candidatos discutem temas europeus estão a debater o que pode estar realmente em causa nestas eleições europeias? Será que o Parlamento europeu tem as competências que os candidatos sugerem que pode ter? No Contra-Corrente vamos tentar fazer um ponto da situação, não de como os candidatos se estão a sair na campanha, mas sobre a validade dos temas que têm andado a discutir. Será que nesta campanha se tem mesmo assim discutido mais Europa do que o costume?

