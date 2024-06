O sistema de bilhética Andante, sobretudo utilizado na Área Metropolitana do Porto (AMP), registou um recorde de 185 milhões de validações em 2023, mais 12,2% que em 2022, divulgou esta quarta-feira o agrupamento Transportes Intermodais do Porto (TIP).

Em comunicado enviado à Lusa, o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante, utilizado no Metro do Porto, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), CP – Comboios de Portugal e operadores rodoviários privados, afirma que as 185 milhões de validações intermodais representam “um aumento de 12,2% face a 2022, com 164,9 milhões de validações”

“Foi assim ultrapassado o anterior recorde ocorrido em 2019, no período pré-pandemia, onde se atingiram as 175,5 milhões de validações”, afirma o agrupamento administrado por Manuel Paulo Teixeira.

De acordo com o TIP (detido em igual parte – 33,3% – pela Metro do Porto, STCP e CP), “o aumento da procura foi mais expressivo nos passes, mais 15,9%, embora as viagens ocasionais também tenham aumentado em mais 6,4%, face a 2022”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já a receita proveniente da venda e carregamento de cartões Andante “alcançou a marca de 118 milhões de euros, mais 14,8% do que em 2022”.

“Não obstante o aumento dos custos operacionais decorrentes da inflação, bem como o aumento do investimento na modernização do Sistema Intermodal Andante e da sua Rede de Vendas, destacam-se o Resultado Líquido positivo de 1,4 milhões de euros e o EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] com um valor de 2,4 milhões de euros”, refere ainda.

De acordo com os cálculos do TIP, os números de 2023 significam que os clientes com passe Andante “pagaram, em média, 0,54 euros por cada validação e efetuaram, em média, 50,09 validações por mês”, e os utilizadores de bilhete ocasional “pagaram, em média, 1,26 euros por cada validação e efetuaram, em média, 1,27 validações”.

Em 2023, além do uso do Andante na AMP, houve também a “extensão do zonamento Andante com integração de Zonas Interregionais (IR)”, a “criação de novos títulos de transporte IR (3Z IR, Municipal IR e Metropolitano IR)” e a “entrada em serviço do novo operador UNIR”, a partir de dezembro de 2023.

O sistema Andante está ainda envolvido no protocolo 1bilhete.pt, “projeto de âmbito nacional que consiste na criação de uma plataforma tecnológica de bilhética intermodal permitindo a interoperabilidade entre os sistemas existentes, bem como a introdução de novos sistemas de bilhética”, que envolve também o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).

A futura empresa Transportes Metropolitanos do Porto, cuja criação já foi validada pelo Tribunal de Contas (TdC), deverá integrar as valências do TIP e as competências da AMP em termos de mobilidade e transportes.