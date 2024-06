O Banco Central Europeu aprovou esta quinta-feira os pedidos dos principais bancos da Grécia (Eurobank, Alfa Bank e Piraeus Bank) para pagarem dividendos este ano, o que acontece pela primeira vez desde 2008.

A Alpha Services and Holdings vai distribuir 122 milhões de euros (133 milhões de dólares) dos lucros gerados em 2023, sendo que metade deste montante será pago em dinheiro e a restante parcela através da recompra de ações, disse a holding num comunicado citado pela agência Bloomberg.

Os bancos gregos “não remuneram” os acionistas desde a crise financeira que ocorreu há 16 anos.

A Grécia entrou em 2010 numa crise de dívida que durou uma década, com os bancos a terem de ser recapitalizados nos programas de resgate do país.

O presidente executivo do Alpha Services and Holdings, Vassilios Psaltis, afirmou, a propósito, que “a aprovação pelo supervisor para o reinício do pagamento de dividendos é o selo final de aprovação para o regresso total do banco à normalidade desde o início da crise financeira”, lê-se no comunicado.

A Alpha Services and Holdings é uma holding cotada na Bolsa de Atenas que detém 100% do Alpha Bank.