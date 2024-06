Quase 90% dos 252.209 eleitores inscritos para o voto antecipado exerceram o seu direito no domingo, disse esta quinta-feira à agência Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

O número de eleitores que votaram antecipadamente para as eleições europeias fixou-se em 225.039, correspondendo a 89% dos 252.209 inscritos, precisou a mesma fonte.

Os dados foram transmitidos pelas 308 câmaras municipais e dizem respeito aos votantes no território continental e nas ilhas, de acordo com o MAI. Para votar em mobilidade para as europeias inscreveram-se 252.209 eleitores, mais 20% do que os 208.007 que optaram pelo voto antecipado nas últimas eleições legislativas, de 10 de março passado.

No passado domingo, quem se tinha inscrito até ao dia 30 de maio, poderia votar no município que escolheu quando solicitou o voto antecipado. O eleitor inscrito para votar antecipadamente mas que não tenha conseguido fazê-lo poderá ainda exercer o seu direito cívico no dia das eleições, 9 de junho, em qualquer mesa de voto à sua escolha em Portugal e no estrangeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, votaram antecipadamente para as eleições europeias, para as quais são chamados a votar mais de 10,8 milhões de portugueses, que escolherão 21 dos 720 eurodeputados.

Em Portugal, concorrem às eleições europeias 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.

A modalidade de voto antecipado em mobilidade foi instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019.