O francês Franck Haise é o novo treinador do Nice, com o clube a comunicar nesta quinta-feira a chegada do ex-técnico da equipa de futebol do Lens, mas também de Florian Maurice para diretor desportivo.

“O OGC Nice tem a satisfação de comunicar que Florian Maurice e Franck Haise juntam-se ao clube como diretor desportivo e treinador da equipa principal, respetivamente“, anunciou o quinto classificado da Liga francesa em 2023/24.

O emblema do sul de França não especifica a duração dos contratos, mas o presidente do clube, Jean-Pierre Rivére, salientou que a aposta vai no sentido da fiabilidade e de uma visão de longo prazo.

“Franck é um treinador considerado, com muito conhecimento e uma visão global que adquiriu das suas incontáveis experiências. Pensamos ser a pessoa ideal para levar adiante o projeto do clube e levar-nos a outro patamar”, justificou o dirigente.

Haise chega ao Nice depois de quatro épocas no Lens, durante as quais conduziu o clube da segunda divisão francesa à Liga dos Campeões, enquanto o antigo futebolista Florian Maurice foi coordenador no Rennes e responsável pelo “scouting” no Lyon.