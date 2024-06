Esta quinta-feira olhamos para nova aliança em torno da descida do IRS. Foram ontem votadas em comissão as propostas de alívio fiscal em sede de IRS e o voto do Chega foi decisivo para permitir a aprovação da proposta do PS e o chumbo da proposta do Governo. Em causa, esteve o não alargamento desse alívio fiscal até ao 8º escalão do imposto, como queriam PSD e CDS, que agora acusam a oposição de não querer baixar os impostos à classe média. Socialistas e Chega contrapõem que assim o alívio é maior para quem ganha menos. Independentemente de quem tem ou não razão, há neste voto uma leitura política, uma leitura sobre o chamado “Governo da Assembleia”, ou sobre o significado da “cheringonça”, mas há também uma leitura a fazer sobre o tipo de política fiscal que queremos para Portugal. Mas se a diferença para os contribuintes é apenas de dois ou três euros por mês, porque é que podemos estar perante políticas fiscais diferentes?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.