A cabeça de lista do ADN às eleições europeias, Joana Amaral Dias, disse esta quinta-feira que, caso seja eleita no próximo domingo, pretende “criar uma nova família europeia”, afirmando que a Europa se transformou “num colosso não democrático”.

“Há uma série de deputados. Já temos mais de 20 e é o número necessário para constituir um novo grupo no Parlamento Europeu, que não se revê, não se encaixa, não se identifica com nenhuma das famílias que já estão constituídas”, salientou a candidata.

Joana Amaral Dias falava aos jornalistas à margem de uma iniciativa do ADN, na Praça do Rossio, em Lisboa, que tinha como objetivo debater com a população ou com os candidatos que quisessem comparecer vários assuntos, como costuma acontecer no Reino Unido com o speaker´s corner (local onde qualquer cidadão pode discursar).

Houve muitas mudanças profundas no mundo desde 2020 e é natural que assim seja e, portanto, temos tido vários contactos internacionais justamente no sentido de nos podermos juntar a essas pessoas que não encontram um espelho nos grupos já formados”, afirmou.

Atualmente, o Parlamento Europeu, que conta com 705 membros, divide-se em sete famílias políticas. Para constituir um novo grupo é preciso um número mínimo de 23 deputados e tem de ter representado pelo menos um quarto dos Estados-membros.

O Parlamento Europeu é constituído por EPP/PPE – Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), S&D – Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, RE – Renew Europe, Os Verdes/ALE – Aliança Livre Europeia, ECR/CRE – Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, ID – Identidade e Democracia e GUE/NGL – Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde.

Questionada sobre com quem o ADN se poderia juntar na Europa, Joana Amaral Dias garantiu que “com vários deputados“, desde aqueles que “vão ser eleitos pela primeira vez e outros que já pertenciam a algum grupo e procuram outra família”.

“Nenhum partido em específico. Há deputados descontentes e deputados que vão ser eleitos pela primeira vez”, realçou. Sublinhou que “a Europa, infelizmente, transformou-se num gigante, num colosso não democrático”.

Aos jornalistas, a candidata recordou que, das sete instituições europeias, apenas uma é eleita, que é o Parlamento Europeu. “Uma das propostas do ADN é que o Parlamento Europeu tenha iniciativa legislativa e que a Comissão Europeia seja também eleita, como pessoas como Ursula von der Leyen são elites que não são eleitas, não foram escolhidas por nenhum de nós”, indicou.

Considerando que fez uma “campanha eleitoral completamente nova, diferente daquilo que é feito em Portugal”, Joana Amaral Dias disse ainda, que se for eleita, vai “perder salário”.

“Para mim, será um rombo naquilo que são os meus rendimentos, além da logística complexa que eu tenho. Sou mãe de três filhos, tenho dois filhos em idade escolar, e será um esforço adaptativo para mim, para o meu marido, para toda a família”, sustentou.

Na iniciativa desta quarta-feira, a candidata, em cima de um palco na Praça do Rossio, questionou a gestão da pandemia de Covid-19, o aumento do custo de vida e a inflação na Europa, o perigo da sexualização e da digitalização precoce das crianças e a paz ser melhor do que guerra.