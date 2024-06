A jogar em casa, num comício em Aveiro, Pedro Nuno Santos chegou à reta final da campanha pronto a disparar contra o Governo da AD. E, além do Governo, fez seus alvos todos os que não escrutinam ou questionam os anúncios do Executivo, convocando todos os socialistas para o “combate” e lançando uma espécie de grito de guerra para definir a postura do PS: “Resumindo: a AD pode tudo e a oposição só tem de comer e calar? Pois não será assim!”

A sala parecia entusiasmada — os aplausos eram constantes, para um discurso que pareceu ter alguns momentos de stand-up dedicados aos adversários, e havia quem fosse gritando a sua concordância ao “camarada” Pedro Nuno Santos. E foi embalado nesse apoio que o líder socialista fez crescer os ataques à AD em várias frentes, recuperando todas as críticas que tem feito à governação de Luís Montenegro e retratando o PS, tanto no governo como na oposição, como vítima de um tratamento injusto e desigual: “Ai de nós!”.

O maior foco de ataque foi numa batalha que o PS tem comprado no Parlamento: a da redução do IRS, que começou por ser prometida pelo PSD mas que acabou aprovada, com abstenção do Chega e voto favorável da esquerda e IL, nos moldes que o PS propôs. Neste ponto, o PS quer desfazer a ideia de que tem uma espécie de aliança parlamentar com o Chega que lhe permite ir fazendo passar as suas propostas contra a vontade do Executivo. “Nós não controlamos o sentido de voto dos outros grupos parlamentares, só o que nós fazemos. Não vamos deixar de apresentar as nossas propostas porque há o risco de serem aprovadas”, atirou, pedindo a cada socialista que se meta no “combate” de contrariar essa narrativa de proximidade entre PS e Chega.

Depois, quis desfazer as críticas que a proposta do PS suscita, atirando-se aos comentadores — “agora é menos um, que é agora cabeça de lista da AD”, ironizou, numa referência a Sebastião Bugalho. E desmentiu que a proposta do PS, focada numa redução maior para os escalões mais baixos, prejudique as classes médias: ““Para quem ganha até 2800 euros as nossas reduções de IRS são maiores, mas acima também há redução”, sublinhou. “Resumindo: eles governam para a minoria, mas chamam-lhe classe média”, disse, provocando risos na sala.

No IRS Jovem, que custará mil milhões de euros segundo a proposta do Governo, a mesma lógica: o PS não concorda com a distribuição, acha que beneficia exageradamente os que ganham mais e, por isso, que é “injusta”, tendo já admitido corrigi-la no Parlamento. E repetiu a fórmula: “Eles governam para a minoria, mas chamam-lhe juventude”.

Tudo para ir dar à principal ideia que Pedro Nuno Santos tem defendido sobre a atuação deste Governo: a de que governa a pensar apenas numa maioria, mais rica do que o resto da população. “Eles quiseram ganhar as eleições, fazem de conta que estão a governar para a classe média, mas na verdade é para uma minoria que eles governam”, atirou, acusando o PSD de se “apropriar de uma vitória com a maioria” para governar assim.

Depois, a segunda parte do discurso que tem repetido: garantiu que há uma “falta de exigência” com um Governo que não apresenta custos, métricas ou calendários para as suas medidas. “Sem métricas não se falham objetivos, sem custos não se violam metas orçamentais — é fácil governar assim”. “Ai de nós se em cada medida que apresentássemos não disséssemos qual era o prazo!”, atirou, criticando as decisões do Governo de Luís Montenegro, das exonerações na administração pública às medidas sem custo ou ao fim da publicitação de quais as urgências que estão fechadas, para concluir sempre que “a AD pode tudo”.

“Evitam reiteradamente o Parlamento, simulam o diálogo”, continuou a enumerar. “Resumindo: a AD pode tudo e a oposição só tem de comer e calar. Pois não será assim”, atirou, para êxtase da sala. A promessa do PS é continuar a fazer oposição de forma “assertiva”, mas disponível para participar em soluções quando for possível — não foi a primeira vez nesta campanha que usou o exemplo da viabilização do nome de José Pedro Aguiar-Branco para a Presidência da Assembleia da República para mostrar que o PS não planeia ser uma força de bloqueio.

Ainda assim usou o discurso para atirar ataques duros tanto à extrema-direita como à direita tradicional, argumentando que não há um cidadão português que hesite em dizer que “é o PS que mais combate a extrema-direita”. “Não foram os socialistas que abriram a porta a entendimentos com Meloni. Foi o PPE, foi Ursula [Von der Leyen]. Derrotar a extrema-direita e derrotar a direita — são duas visões diferentes que temos da Europa e de Portugal”. No final, e a pensar numas eleições em que a abstenção costuma ser mais elevada, com os “adeptos” dos partidos a mobilizarem-se mais, pediu a cada “socialista” que vá votar.

Temido falou em “ataques” ao PS e rejeitou “Europa do medo”

Num dia em que foi conhecida a notícia de que o ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales foi constituído arguido, Marta Temido também acabou por fazer um discurso em que puxou pelo partido, pedindo foco ao PS “por muito difícil que seja o ambiente, por muito que nos digam que estamos mal dispostos” e por muitos “ataques” de que o partido seja alvo.

Numa sala em que foi recebida com o speaker a frisar as suas “qualidades pessoais”, aspeto que o PS tem frisado ao mesmo tempo que elogia a relação da ministra com “os portugueses”, Temido dedicou-se a enumerar os aspetos em que o projeto europeu já contribuiu para o desenvolvimento do país, da modernização das infraestruturas aos indicadores sobre educação. “Não nos calamos nem nos calaremos perante os que dizem que o país não melhorou”, avisou. “A quem aproveita o discurso da frustração, da raiva, do medo? Não vos revemos nesse discurso, queremos mesmo continuar a avançar”.

Contra o tal discurso da frustração, defendeu que nestas eleições estão em causa duas visões, “entre uma Europa que nos inspira e uma Europa do medo”. E acabou a afastar-se da “disponibilidade da direita para fazer alianças com a extrema-direita, traindo os valores europeus e fazendo um branqueamento de tudo o que a extrema-direita representa”: “Não alinhamos”.

Críticas à direita que “vacila” e um desejo sobre António Costa

A associação entre a direita e a extrema-direita voltaria a ser central no discurso do ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro. Fê-la ao longo dos vários pontos que escolheu focar, começando pelo europeísmo do PS, independentemente das imperfeições do projeto europeu, que contrapôs aos que “querem a sua desagregação e enfraquecimento” — apontando baterias não só aos extremistas, mas também aos que “vão aceitando argumentos populistas”.

Depois, lembrou a importância das “políticas comuns”, por exemplo em respostas a crises como a pandémica e a energética (na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia), garantindo que o voto no PS é o único que dá garantias de prosseguir as “respostas comuns”, enquanto a extrema-direita “deseja que essas respostas comuns falhem, mesmo que isso signifique que qualquer país fica mais vulnerável às crises”.

O antigo governante passou a uma área que lhe é cara, a ambiental, criticando mais uma vez a extrema-direita por não apoiar as políticas ambientais, mas também a direita do PPE por “dar sinais de fraqueza ao populismo”. Avisando que ainda há um “longo caminho pela frente” na adaptação às alterações climáticas e na descarbonização da economia, onde faltam as tais “políticas europeias comuns”, voltou a criticar os eurodeputados do PPE por terem “começado a vacilar perante a extrema-direita”, o que ficou “visível” no voto contra a Lei do Restauro da Natureza, em Bruxelas. “Temos todos os motivos para desconfiar da posição” desses deputados sobre o Ambiente, frisou.

Por fim, o ex-ministro defendeu que os protagonistas também contam. Seria uma ponte para elogiar o trabalho de Marta Temido durante o tempo da pandemia, mas também para criticar a “inexperiência” e “ambiguidade” da lista da AD — uma “garantia da desproteção dos interesses nacionais e ambientais”. Mais: a ponte levaria também a que defendesse que o reforço dos socialistas na Europa dá também força à ideia de ter protagonistas “como António Costa” nas instituições europeias, “ao mais alto nível”. O desejo de ver o ex primeiro-ministro em Bruxelas continua a pairar no PS.