A seleção portuguesa treina esta quinta-feira no Estádio Nacional, palco do particular de sábado com a Croácia, de preparação para o Euro2024 de futebol, e vai ser recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República.

Portugal tem uma sessão agendada para 17h15, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, no Estádio Nacional, em Oeiras, que vai receber pela primeira vez numa década um encontro da seleção nacional.

Antes do treino, às 16h00, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa, mas na Cidade do Futebol.

Após ter recebido a visita do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quarta-feira, a comitiva lusa terá um encontro em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, esta quinta-feira, às 20h00, seguido de jantar na residência oficial do Presidente da República.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na equipa portuguesa, o capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves continuam ausentes e só chegam ao estágio na sexta-feira.

O Portugal — Croácia está agendado para as 17h45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro, isto depois de já ter batido a Finlândia (4—2) no primeiro jogo de preparação.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.