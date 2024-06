Esta sexta-feira viramos atenções para o último dia da campanha eleitoral para as Europeias, com um forcing final dos partidos e dos candidatos e com as últimas sondagens a indicarem que não há certezas sobre quem vai eleger mais deputados. Disputadas a meio de um fim de semana longo, são umas eleições que podem ser muito condicionadas pelo nível da abstenção e que podem também dar indicadores sobre se teremos ou não uma nova crise política que obrigue a mais umas eleições antecipadas. No contra-corrente vamos fazer o balanço de como correu a campanha aos diferentes partidos, mas também tentar perceber o que ela nos pode ter indicado sobre a evolução dos seus eleitorados e dos seus temas. A abstenção vai diminuir ou aumentar?

