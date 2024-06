Movimento estudantil pinta bandeira da Palestina e parte janelas do Ministério dos Negócios Estrangeiros

O movimento “ocupa” da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas pelo “fim ao genocídio e fim ao fóssil” vandalizou, na madrugada desta sexta-feira, a fachada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na freguesia da Estrela, em Lisboa. “Pintámos a fachada e partimos as janelas“, anunciaram os autores do ato através do Instagram.

“Este ministério representa a total cumplicidade do governo português com o genocídio na Palestina. Perante o massacre de milhares, não podemos dar paz a quem o está a permitir e a consentir com um genocídio e o colapso climático”, defende-se na publicação onde são partilhadas várias fotografias do momento em que os jovens vandalizaram o edifício público.