O cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP) às eleições europeias de domingo, José Manuel Coelho, rejeitou esta sexta-feira mais orçamento europeu para armamento, defendendo que é contra as guerras, que provocam mortes e destruição.

“Nós somos contra a guerra, nós achamos que o imperialismo, tanto americano, como russo, precisa de vender armas e de precisa fomentar guerras aqui ou acolá no mundo. E nós não estamos para apoiar as guerras, para criar morte, criar destruição”, afirmou José Manuel Coelho, no âmbito de uma ação de campanha, em frente às instalações do Banco de Portugal no Funchal.

Em declarações aos jornalistas, o candidato do PTP criticou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, por estar “preocupado em arranjar dinheiro, juntamente com o senhor Montenegro [primeiro-ministro], para enviar para a Ucrânia, para comprar bombas, comprar armas para matar seres humanos”.

“Nós não pactuamos com a cultura da morte, com a cultura da destruição, como faz o senhor Mário Centeno, que ganha 17 mil euros por mês para praticar estes desmandos, junto com o sr. Montenegro”, realçou.

“Nós não queremos que isso seja assim, queremos uma Europa de paz, uma Europa de prosperidade e de solidariedade”, reforçou o cabeça de lista do PTP às eleições europeias.

José Manuel Coelho criticou também os candidatos madeirenses das listas do PS e PSD, apontando que não estão em lugar elegível, mas encontram-se em campanha “a apelar ao voto em candidatos de Lisboa, em candidatos das elites do poder do Terreiro do Paço”.

“O verdadeiro candidato do Portugal profundo, das ilhas, a voz de todos os portugueses, daqueles que não têm voz, é o Partido Trabalhista Português”, defendeu.

O cabeça de lista do PTP teceu ainda críticas à cabeça de lista do PS às europeias, Marta Temido, que diz que “não sabe de nada” sobre o caso do tratamento para as gémeas brasileiras, fazendo a comparação com a “velha história do Ali Babá e dos 40 ladrões, que é contada às crianças”.

“Essa senhora acha-se digna de ir representar os portugueses no parlamento europeu, em Bruxelas”, ironizou.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se no domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.