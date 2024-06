O porta-voz do Livre, Rui Tavares, considerou esta sexta-feira que esta foi a campanha mais forte do partido numas eleições europeias e reafirmou a confiança na eleição de, pelo menos, um deputado.

“Foi, até agora, a campanha mais forte do Livre em eleições europeias e a que tem a possibilidade de uma coisa que desejamos há muito tempo, que é que haja representantes de Portugal no grupo dos Verdes Europeus no Parlamento Europeu”, afirmou.

Rui Tavares falava aos jornalistas à margem de uma visita do cabeça de lista, Francisco Paupério, à escola básica 2,3 Professor Delfim Santos, num último dia da campanha para as eleições de 09 de junho.

Depois de um início envolto em alguma polémica, pela forma como decorreram as primárias do partido e pela ausência do porta-voz durante a primeira semana do período oficial de campanha, Rui Tavares esteve mais presente nos últimos dias e voltou a afirmar a confiança no “número um”.

“Até ao final da reta da meta é preciso correr. Uma coisa é certa: é que há muita gente que deseja ter uma voz ecologista no Parlamento Europeu”, começou por dizer, para acrescentar que Francisco Paupério é um biólogo de formação.

Rui Tavares disse ainda estar “muito contente com aquele que tem sido o papel do Livre” nestas eleições e elogiou a forma como o candidato se centrou em questões europeias.

“Foi uma campanha que contribuiu sempre para esclarecer temática europeia, que se centrou sempre nas questões da União Europeia. É preciso não esquecer que estamos a lutar pela democracia no nosso continente, pela paz no nosso continente e pela sustentabilidade no nosso planeta”, sublinhou.

Olhando também para a meta final, Francisco Paupério disse continuar confiante e recordou as eleições legislativas de 10 de março, em que o partido conquistou quatro lugares na Assembleia da República, para afirmar que acredita que vão manter esse crescimento.

“A história ainda não está contada em Portugal e nós podemos fazer essa mobilização final para vencer a extrema-direita, para pôr o Livre a crescer e a extrema-direita a baixar”, afirmou o candidato.