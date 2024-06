A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou esta sexta-feira os partidos de extrema-direita de tentarem arruinar a Europa, durante o encerramento de campanha da candidata do Partido Popular Europeu a um segundo mandato.

“A Europa de hoje é um grande presente”, sublinhou Von der Leyen em Munique, no sul da Alemanha, durante o último comício do seu partido alemão, a CDU-CSU, antes das eleições europeias que estão a decorrer desde quinta-feira e terminam no domingo.

Para Von der Leyen, “a Europa está a ser desafiada como nunca por populistas, extremistas e demagogos”, visando partidos de extrema-direita como a AfD na Alemanha e a União Nacional (RN) em França.

“Estes extremistas têm uma coisa em comum: querem enfraquecer, destruir e arruinar a nossa Europa”, continuou a presidente da Comissão Europeia, garantindo que nunca irá permitir que isso aconteça.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A presidente da Comissão Europeia apelou igualmente a uma política de defesa comum mais forte. “Se queremos preservar a paz no nosso continente, não devemos hesitar”, assinalou Ursula von der Leyen, que “quer uma Europa que se consegue defender”.

As eleições nos 27 países da União Europeia para eleger 720 eurodeputados começaram na quinta-feira nos Países Baixos e deverão resultar num crescimento da direita nacionalista.

Ursula von der Leyen, 65 anos, é presidente do órgão executivo da UE desde 2019, com um mandato turbulento marcado pelo Brexit, pela pandemia de Covid-19 e pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

A alemã, que na quinta-feira se juntou à campanha da AD em Portugal, é considerada a favorita para continuar à frente da Comissão, enquanto o Partido Popular Europeu (PPE) deverá continuar a ter a maior representatividade no Parlamento Europeu.

Para permanecer no cargo, no entanto, Von der Leyen deve primeiro obter o apoio dos chefes de estado e de governo dos 27 e, em seguida, do Parlamento Europeu.

Durante a campanha eleitoral, von der Leyen sugeriu que o PPE poderia, no futuro, colaborar com certos partidos de extrema-direita, incluindo o da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para ajudá-la a aprovar os seus projetos legislativos.

Esta posição irritou os parceiros tradicionais do PPE, cujo apoio poderá ser crucial para a alemã na votação parlamentar.