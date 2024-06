Ethel Cain cancela atuação no Primavera Sound Porto

O comunicado foi partilhado pela organização do festival, que fez ainda saber que The Legendary Tigerman, um dos artistas cancelados na sexta-feira, 7 de junho, devido aos problemas na estrutura do palco Vodafone que inviabilizou todas as atuações desse palco para esse dia, irá substituir Ethel Cain no alinhamento. O último dia do Primavera Sound Porto ficará ainda marcado pelas atuações de The National (23h30), Pulp (21h55) e pela homenagem a Steve Albini, dos Shellac, com a listening party do álbum To All Trains (2023).

