A Feira do Livro de Aveiro está de volta à praça do Rossio e ao Mercado do Peixe, a partir de 21 de junho, com 50 expositores e mais de 40 propostas multidisciplinares, anunciou esta sexta-feira a organização.

Promovida pela Câmara Municipal, a 48.ª edição da Feira do Livro de Aveiro, que decorre até 7 de julho, regressa a um dos locais mais emblemáticos da cidade, a praça do Rossio, que foi alvo de obras de requalificação.

Segundo a organização, este novo espaço permite a reorganização dos expositores de forma a ter uma maior variedade e número de participantes, passando de 29 para 50 expositores, em relação a 2023.

Para o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, citado em comunicado, “este é o momento certo para reinventar o evento, colocando a atenção na programação cada vez mais eclética e internacional, trazendo a Aveiro algumas das figuras mais relevantes da literatura de língua portuguesa”.

Para além do espaço de exposição e venda de livros, na praça do Rossio, a iniciativa, que faz parte da programação de Aveiro 2024 — Capital Portuguesa da Cultura, contempla diversas atividades, com entrada livre, que vão ter lugar no Mercado do Peixe.

A sessão de abertura contará com a presença do poeta aguedense Manuel Alegre, estando ainda previstas entrevistas e debates, ao longo de mais de duas semanas de programação, com vários escritores portugueses como Miguel Esteves Cardoso, Ricardo Araújo Pereira e Dulce Maria Cardoso, entre outros.

A organização destaca ainda a conversa “Rumo à Eternidade” entre o divulgador português de ciência Carlos Fiolhais e o investigador mundial na área da biotecnologia e bestseller, o dinamarquês Nicklas Brendborg.

Entre os convidados internacionais, destacam-se os brasileiros Stênio Gardel e Victor Vidal.

Na música, há espaço para três conversas-concerto com Ana Lua Caiano, Luísa Sobral e os brasileiros Almério e Martins, e ainda, uma escuta partilhada e comentada de algumas canções que marcaram os últimos 50 anos da democracia portuguesa, por Luís Freitas Branco e Carlos Vaz Marques.

A programação musical fica completa com DJ sets e os espetáculos ao vivo de Samba Sem Fronteiras, Samba da Ria e A Jigsaw.

A Feira do Livro de Aveiro aposta também nas ‘fanzines’ e no universo do fantástico, estando previstos dois ciclos de conversas com criadores e autores deste tipo de obras de todo o país.

A programação fica completa com sessões de poesia a bordo de barcos moliceiros, as noites de autores aveirenses e o espaço infantil “Lilliput”, que este ano incorpora o Encontro Internacional de Literatura, Ilustração e Edição para a Infância.