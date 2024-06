O guarda-redes alemão do Manchester City Stefan Ortega assinou a extensão do contrato que o liga aos ‘citizens’ por mais um ano, até 2026, revelou hoje o clube campeão inglês de futebol.

Ortega, de 31 anos e que chegou ao City em 2022, revelou sentir-se “motivado e desafiado” no campeão inglês, no qual desempenhou um papel importante no final da época, quando, chamado para render o habitual titular, o brasileiro Ederson, que saiu por lesão no jogo contra o Tottenham, salvou o que poderia ter sido o golo do empate frente a Son Heung-min, já nos instantes finais da partida.

O guarda-redes disputou ainda o último jogo da Liga, na receção e vitória (3-1) sobre o West Ham, bem como a final da Taça de Inglaterra, a qual o City perdeu (2-0) frente ao rival citadino Manchester United.

“Estou feliz por prolongar com o Manchester City. Este é um clube que providencia tudo o que precisamos para estarmos no nosso melhor. Todos os dias sinto-me motivado e desafiado, e tenho melhorado como guarda-redes desde que aqui cheguei, há dois anos”, afirmou.

Txiki Begiristain, diretor para o futebol dos ‘citizens’, equipa na qual alinham os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, salientou que a extensão do contrato é importante para o clube, especialmente numa altura em que se especula com uma possível transferencia de Ederson para o futebol saudita.