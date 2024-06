O mau tempo no país levou à ocorrência de 122 incidentes, sendo as zonas mais afetadas o Alto Minho com 23 ocorrências, Grande Lisboa com 22 e a Lezíria do Tejo com 14, informou o Comandante da Proteção Civil, Pedro Araújo, à rádio Observador.

As ocorrências são maioritariamente inundações num total de 51, 35 limpezas de via e 26 quedas de árvores.

O pico dos casos foram detetados desde o final da noite desta sexta-feira até às seis da manhã deste sábado.

Nas próximas horas manter-se-á uma situação estável, mas ao final da tarde, sobretudo no norte, existirá um ligeiro agravamento na atividade elétrica e aumento de precipitação.