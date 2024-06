Um sismo com magnitude 2,5, na escala de Richter, foi registado este domingo na ilha Terceira, nos Açores, com epicentro a cerca de três km’s da freguesia de Santa Bárbara, onde têm ocorrido vários eventos sísmicos nos últimos meses.

De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Santa Bárbara e Doze Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo).

O sismo, que se insere na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira, desde junho de 2022, foi ainda sentido com intensidade III na Serreta, Cinco Ribeiras e S. Bartolomeu, também no concelho de Angra do Heroísmo.

Não há, para já, registo de danos materiais, nem feridos.