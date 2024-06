O treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, disse esta segunda-feira que a sua equipa estará ausente do novo Mundial de clubes, criado pela FIFA, com 32 equipas, e que se realizará em 2025, nos Estados Unidos.

“A FIFA pode esquecer isso, os jogadores e os clubes não vão participar nesse torneio. Um só jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros e a FIFA quer dar essa quantia para toda a prova. Negativo. Tal como nós, outros clubes vão rejeitar o convite”, afirmou o treinador dos ‘merengues’, em entrevista ao Il Giornale.

As palavras do treinador merengue motivaram uma resposta oficial do clube, que em comunicado afastou do horizonte a eventual ausência do Real no evento. “O Real Madrid C. F. gostaria de anunciar que em nenhum momento houve qualquer dúvida sobre a nossa participação no novo Mundial de Clubes a ser organizado pela FIFA na próxima temporada 2024/2025. O nosso clube irá, portanto, participar, como planeado, nesta competição oficial e estamos orgulhosos e empolgados por estar envolvidos e mais uma vez inspirarmos os nossos milhões de fãs em todo o mundo com mais um troféu.”

O próprio Ancelotti se viu forçado a recuar no discurso, retificando os comentários, no rescaldo do polémico comentário. “As minhas palavras foram mal interpretadas”, cita a Marca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O novo mundial de clubes, o primeiro com um modelo alargado a 32 equipas de todas as Confederações, entre as quais Benfica e FC Porto, está previsto para o período entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Carlo Ancelotti, que esta segunda-feira comemora 65 anos, levou recentemente o Real Madrid à conquista do 15.º título de campeão europeu, naquela que foi a sua terceira vez pelo clube (2013/14, 2021/22 e 2023/24), depois de também o ter alcançado com o AC Milan (2002/2003 e 2006/07).

Na entrevista ao Il Giornale, o treinador com mais títulos da ‘Champions’ falou em duas paixões: o AC Milan e o Real Madrid.

“Madrid é especial. O AC Milan está no meu coração, joguei, fui treinador e é uma grande parte da minha vida profissional, mas o Real Madrid é o Real Madrid. O que é que pode haver de melhor? Há um respeito pela história, todos os jogadores do passado estão presentes nas fotografias da cidade desportiva”, comentou.