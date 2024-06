Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter com epicentro a três quilómetros da Serreta, na ilha Terceira, foi sentido pelas 19h18 (20h18 de Lisboa), segundo a Proteção Civil dos Açores, o sexto desta segunda-feira.

“O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que às 19h18 (hora) do dia 10 de junho foi registado um evento com magnitude 3,7 (Richter) e epicentro a cerca de 3 km a ESSE [és-sudoeste] de Serreta, ilha Terceira”, lê-se num comunicado disponível na página do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima VI, na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de Serreta e Doze Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo.

Foi ainda sentido com intensidade V em Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Raminho, São Bartolomeu e São Mateus (Angra do Heroísmo), com intensidade IV nas restantes freguesias de Angra do Heroísmo e em Biscoitos e Quatro Ribeiras (Praia da Vitória) e com intensidade III no Topo, na ilha de S. Jorge.

Inserido na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022, este evento foi o de maior intensidade registado hoje pelo CIVISA naquela ilha.

No total, o CIVISA contabilizou hoje 13 sismos com magnitude superior a 1,5 na escala de Richter, na ilha Terceira, dos quais seis foram sentidos pela população, dois de magnitude 1,7, um de 2,6, um de 2,9, um de 3,0 e o mais recente de 3,7.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Segundo informação disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num sismo de com intensidade VI na escala de Mercali Modificada “os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se”, os “objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras”, “os quadros caem das paredes”, “as mobílias movem-se ou tombam” e “os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem”.