Ativistas de um grupo de defesa de direitos dos animais vandalizaram, esta terça-feira, o retrato oficial do Rei Carlos III, exposto numa galeria no centro de Londres. Num gesto de protesto contra a produção de laticínios, o grupo Animal Rising cobriu a cabeça do rei com uma imagem da personagem de desenhos animados britânica da série de comédia “Wallace e Gromit”. Um cartaz com um balão de diálogo foi também colado no quadro com a seguinte legenda: “Sem queijo, Gromit. Olha para toda esta crueldade nas quintas da RSCPA.”

A ação serviu para chamar a atenção para um novo relatório, divulgado no domingo pelo grupo de ativismo vegan, que investigou 45 explorações agrícolas cujos padrões de bem-estar são garantidos pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Este selo de qualidade assinala que os animais nas explorações protegidas têm, alegadamente, mais espaço para viver e que não são mantidos enjaulados. A carne, o peixe e os produtos lácteos produzidos por estas explorações são marcados com o logótipo da RSCPA.

A Animal Rising diz que essa não é a realidade e afirma ter encontrado “crueldade animal grave” em todas as explorações visitadas. O grupo publicou um vídeo nas suas redes sociais, na terça-feira, a mostrar dois ativistas a usar um rolo de pintura para colar a imagem e o balão de diálogo sobre o retrato do monarca.

BREAKING: Supporters of @AnimalRising have entered the @philipmould Gallery and affixed posters onto the painting of King Charles III. One overlaid the King’s face with Wallace and one was a speech bubble reading “No Cheese, Gromit. Look At All This Cruelty On RSPCA Farms!” 1/8 pic.twitter.com/pBojAesBHM — Animal Rising Press (@AnimalRisingPR) June 11, 2024

No mês passado, o Rei Carlos tornou-se o patrono real do selo de qualidade RSPCA. Numa declaração fornecida ao jornal britânico The Telegraph, um ativista da Animal Rising explicou que escolheram a personagem dos desenhos animados uma vez que o monarca é um “grande fã de ‘Wallace e Gromit’”. “Não podíamos pensar numa forma melhor de chamar a sua atenção para as situações horríveis nas quintas classificadas pela RSPCA!”, acrescentam.

“Apesar de esperarmos que isto seja divertido para Sua Majestade, também o convidamos a reconsiderar seriamente se quer ser associado ao terrível sofrimento nas explorações agrícolas apoiadas pela RSPCA”, aponta. Segundo a organização da galeria Philip Mould, não foi causado qualquer dano permanente à pintura.

Este foi o primeiro retrato de Carlos III a ser revelado desde a coroação do monarca, a 6 de maio de 2023. O estilo da pintura, em tons de vermelho, gerou opiniões diversas entre apreciadores de arte aquando da sua revelação, no Palácio de Buckingam.