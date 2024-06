A Câmara de Viana do Castelo revelou esta quarta-feira que “irá assumir de forma transitória e a título excecional, o transporte dos circuitos urbanos da cidade e de Areosa e Meadela com autocarros próprios e de forma gratuita.

A posição, assumida em um comunicado enviado às redações, resulta da decisão do grupo Avic de suspender, a partir de quinta-feira, oito carreiras de transporte público urbano e interurbano, bem como de horários em várias linhas, acusando e a Câmara de Viana do Castelo de “impor prejuízos permanentes às empresas” ao não atualizar o valor das compensações por Obrigações de Serviço Público (OSP).

O município manifesta a sua “responsabilidade e compromisso perante vianenses”, referindo que são a sua “prioridade”.

“Faremos o que estiver ao nosso alcance para nunca os prejudicar e, por isso, em face desta comunicação, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, irá assumir de forma transitória e a título excecional, o transporte dos circuitos urbanos da Cidade e de Areosa e Meadela com autocarros próprios e de forma gratuita”, sublinha o município.

Contactado hoje pela Lusa, o diretor executivo do grupo Avic, Ivo Cunha, explicou ter proposto um valor de 285 euros, por dia, até 100 quilómetros percorridos, sendo que a autarquia apresenta 285 euros, por dia, por 125 quilómetros.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre referiu que o município tem vindo a negociar com o grupo Avic a compensação por quilómetro, atribuída ao abrigo dos apoios do Governo aos transportes públicos, tendo sido alcançado um acordo no valor de bilhetes e passes.