Hoje, o Contra-Corrente é feito a partir da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, e por isso era inevitável falarmos do mundo rural. O tema não podia ser mais atual. Há de novo agricultores europeus a protestarem em vários países, inclusive, neste fim de semana de eleições europeias, as preocupações do mundo rural acabaram por se traduzir em alterações do panorama político, com um tema a dominar todos os outros: pode a Europa prosseguir com o seu Green Deal sem arruinar a sua agricultura? Este também é um tema português, há alguns meses também tivemos protestos precisamente por causa das verbas disponibilizadas para estes programas, até por causa da novas regras que aí vêm. Daí algumas questões que queremos debater. Por exemplo, será que podemos comprometer o Green Deal por causa de um setor que representa apenas uma pequena parte da população? E no caso português, será que a nossa a nossa agricultura é uma história de sucesso ou será que se transformou num pesadelo de crimes ambientais, como alguns defendem?

