O ciclista britânico Mark Cavendish, recordista de vitórias em etapas no Tour de França, a par do lendário Eddy Merckx, ambos com 34, foi este sábado condecorado cavaleiro da coroa britânica.

O sprinter, de 39 anos e natural da Ilha de Man, foi condecorado cavaleiro este sábado, por ocasião da parada militar, Trooping the colour, de celebração do aniversário do rei Carlos III, com revista das tropas.

É com grande humildade que sou homenageado por Sua majestade o Rei. Sempre foi um grande privilégio representar o meu país e a ver o ciclismo, o desporto, o passatempo e o modo de transporte a que dediquei a minha vida, a crescer na Grã-Bretanha ao longo da minha carreira, o que me deu uma alegria e orgulho incríveis”, assinala Sir Mark Cavendish.

O corredor da Astana deverá iniciar mais uma edição do Tour, cuja 111.ª edição decorrerá entre 29 de junho, com partida em Florença, Itália, até 21 de julho, com um contrarrelógio individual entre Mónaco e Nice.