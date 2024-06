Johan Floderus, um diplomata sueco da União Europeia que estava há dois anos preso no Irão, foi libertado em resultado de um acordo entre os dois países, anunciou este sábado o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. Saeed Azizi, outro cidadão sueco, que foi preso pelo Irão em novembro de 2023, também teve autorização para deixar o país, avança o jornal Politico.

Em troca, a Suécia aceitou libertar Hamid Noury, um ex-funcionário iraniano condenado por ter ordenado uma execução em massa nos anos 90.

“O Governo sueco trabalhou intensamente para que eles fossem libertados”, disse o gabinete do primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, em comunicado. “Hoje, eles chegarão a solo sueco e reunir-se-ão com as suas famílias e entes queridos. Bem-vindos ao vosso lar!”, congratulou-se o chefe do governo sueco.

