Em atualização

É dia de festa no Reino Unido. Celebra-se o aniversário de Carlos III e acontece o muito esperado regresso da princesa de Gales à vida pública. Kate anunciou que estaria presente na parada Trooping the Colour deste sábado e, depois de ter sido vista a chegar de carro ao Palácio de Buckingham com o marido e os filhos, já participou no cortejo real em carruagens para o grande evento ao longo da manhã.

Nos anos anteriores temos visto a família real fazer o percurso em carruagens abertas, mas este ano, talvez pelo tempo cinzento, tanto os reis como a princesa de Gales e os filhos seguem em carruagens fechadas. Carlos e Camila deixaram o Palácio de Buckingham primeiro e atrás deles segue Kate com os três filhos, os príncipes George (10 anos), Charlotte (nove) e Louis (seis). Antes já tinha partido a duquesa de Edimburgo, Sophie, com a filha, lady Louise.

A princesa de Gales usa um vestido branco de Jenny Packham que já terá usado num evento no âmbito da coroação de Carlos III em 2023, mas desta vez com um laço em riscas junto ao decote. Kate usa também um chapéu Philip Treacey bicolor, como o vestido, e a pregadeira da Guarda Irlandesa, da qual é agora coronel, segundo avança o Telegraph. A rainha CAmila optou por um casaco em verde pastel da designer Anna Valentine, um chapéu também criado por Philip Treacy e uma pregadeira dos Guardas Granadeiros.

Esta sexta-feira Kate surpreendeu o público com uma mensagem nas redes sociais acompanhada de uma fotografia sua. A princesa agradeceu o apoio, atualizou o seu estado de saúde e anunciou que iria regressar à vida pública em alguns eventos este verão, a começar pela parada Trooping the Colour.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O facto de a princesa de Gales fazer o seu tão aguardado regresso à vida pública na cerimónia de aniversário do Rei tem significado. Depois do anúncio de Kate, Carlos III fez saber que está “encantado com a presença da princesa” e “muito ansioso por todos os elementos do dia”.

Ao longo deste ano, o soberano e a nora têm estado a passar por semelhantes problemas de saúde, com diagnósticos de cancro e respetivos tratamentos. Este é um dos dias mais importantes no calendário anual da família real e é simbólico que sejam ambos os grandes protagonistas, depois de seis meses desafiantes. O Rei já provou ter grande afeto pela nora e saber a importância desta para o futuro da casa real e Kate faz o seu regresso à vida pública numa celebração de Carlos III.

Há seis meses que a princesa de Gales não era vista em atos oficias em público. Depois de assistir à missa de Natal com a família real, foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro e esteve quase três meses sem ser vista. Viria a partilhar a 22 de março nas redes sociais um vídeo no qual anunciou que iria submeter-se a quimioterapia preventiva para um diagnóstico de cancro e, portanto, manter-se-ia afastada do olhar dos súbditos.

A família real é transportada do Palácio de Buckingham em carruagem para a parada militar e depois de regresso ao palácio onde perto das 13h00, a família real deverá aparecer reunida na varanda do Palácio de Buckingham, para acenar às pessoas que estão na rua e assistir à habitual exibição aérea de aeronaves da Royal Air Force (RAF) que sobrevoam o palácio, deixando um rasto de fumos com as cores da bandeira britânica: azul, branco e vermelho.

No passado dia 8 de junho houve uma outra parada militar para a qual a princesa de Gales, coronel da Guarda Irlandesa, foi convidada a passar revista às tropas, mas o Palácio de Buckingham anunciou que seria substituída. Kate escreveu uma carta à Guarda Irlandesa, para pedir desculpas por não ter comparecido no momento de revista e desejar boa sorte.

A presença do Rei já tinha sido comunicada no final do mês de maio. A sua equipa médica deu consentimento para estar presente no evento, mas a revista das tropas será feita numa carruagem, puxada por cavalos e na qual deverá estar acompanhado pela rainha. No ano passado o soberano passou revista às tropas a cavalo e tinha a ambição de fazer o mesmo este ano.

Carlos III anunciou a 5 de fevereiro que lhe tinha sido diagnosticado um cancro e que iria afastar-se dos compromissos públicos para fazer tratamentos de quimioterapia. O palácio não voltou a dar novidades sobre os tratamentos, mas o Rei regressou aos atos públicos no final do passado mês de abril e esteve recentemente nas celebrações do 80º aniversário do Dia D, tanto no Reino Unido como no norte de França.

A Trooping the Colour é uma parada militar para celebrar o aniversário oficial do soberano e manda a tradição que este se celebre num dia diferente do dia de nascimento e numa altura do ano em que esteja bom tempo (ou, pelo menos, haja maior probabilidade de assim ser) por causa dos eventos envolvidos. Durante o reinado de Isabel II este evento acontecia num sábado no início de junho e no reinado de Carlos III parece manter-se a tradição. Em 2023 a festa aconteceu a 17 de junho e este ano acontece a 15 de junho, embora o Rei faça anos a 14 de novembro.

Este evento realiza-se há 260 anos e trata-se de um desfile que envolve cerca de 1450 oficiais e soldados, 240 cavalos e ainda 400 músicos das forças armadas. Tradicionalmente, alguns membros da família real com patentes militares participam neste desfile. Em 2023 o próprio Rei participou montado a cavalo, assim como o príncipe William e a princesa Ana.

Manda a tradição que esta celebração seja também uma reunião dos membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham. Contudo, no ano passado, só os membros da família que estão no ativo a trabalhar para a coroa apareceram para acenar ao público que encheu a rua.