Um autocarro que transportava vários turistas foi este domingo consumido pelas chamas na cidade do Funchal, na ilha da Madeira, avança o Diário de Notícias da Madeira. Os passageiros estão bem mas o motorista, de 62 anos, foi transportado para o hospital com irritação nos olhos.

A bordo do autocarro, da empresa RC Turismo, estavam quatro turistas, que saíram ilesos. Já o motorista apresentava irritação nos olhos, provocada pelos químicos do extintor que foi utilizado para combater o incêndio e acabou por ser levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

No local estiveram 13 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que conseguiram extinguir as chamas. Para já, não se conhecem as causas do incêndio.

Segundo o Correio da Manhã, há a registar ainda danos numa casa próxima do local onde o autocarro ardeu.